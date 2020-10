Rekorde an Kepler-Uni

Unterdessen trommelt die JKU ihre durchs Studium der Artificial Intelligence stark gestiegenen Studentenzahlen in der Informatik unter dem Titel „JKU setzt Maßstäbe für geplante TU für Digitalisierung“. 165 Prozent Plus bei den Bachelor-Anfängern und 355 Prozent Plus bei den Master-Beginnern seien „die richtige Antwort auf den zunehmenden IT-Fachkräftemangel“, wie Rektor Meinhard Lukas meint. Zugleich hebt er „ein völlig neues Campusgefühl“ an seiner JKU hervor.