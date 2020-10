Mit einer neuen Anlage will das Unternehmen Airbus für die Raumfahrt Sauerstoff aus Mondstaub gewinnen. Erste Versuche im Labor seien schon geglückt, teilte das Unternehmen mit Sitz in Friedrichshafen am Dienstag mit. Regolith - wie Mondstaub genannt wird - bestehe etwa zur Hälfte aus Sauerstoff, erklärte Projektleiter Achim Seidel. In dem feinen Sand sei die lebenswichtige Ressource chemisch an Metalle gebunden und könne durch ein Verfahren mit geschmolzenem Salz und Strom getrennt werden.