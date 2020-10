Missglücktes Manöver

Ein schwerer Autounfall passierte in Munderfing am Dienstag um 5.20 Uhr: Ein Türke (30) aus Mattighofen wollte im Überholverbot an einem Lkw-Zug vorbei, krachte in das Auto eines 40-Jährigen aus Helpfau-Uttendorf. Die Lenker und die Gattin (34) des 40-Jährigen kam teils schwer verletzt in Spitäler.