„Grüne Insel“ – aber wie lange noch?

Am sichersten vor dem Virus ist man aktuell in Waidhofen an der Ybbs. Als einzige Staturstadt des Landes leuchtet hier die Corona-Ampel grün. Mit ein Grund dafür ist offenbar die Disziplin der Bürger und wohl auch die hohe Bettenkapazität im Spital. Aber wie lange dem noch so ist, wagt auch Stadtchef Werner Krammer nicht vorherzusagen.