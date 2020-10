Die Blau-Gelben haben bereits zum zweiten Mal einen Erkrankten, sind so erneut in Quarantäne. „Das verlangt auch von den Arbeitgebern großes Verständnis“, denkt „Fedi“ gerade an die bereits Berufstätigen. Aber auch den Nachwuchs: „Den Kids fehlt ohne Fußball natürlich was und für echte Talente geht wichtige Zeit verloren, ist der Umstieg in den Profibereich ein noch heikleres Thema.“