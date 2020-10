Liebe Kinder, heute will ich Euch etwas über das Lesen erzählen: Seit ich denken kann, liebe ich Bücher! Als ich noch ein kleiner Fuchswelpe war, lasen mir meine Eltern vor. Später, in der Fuchsschule, lernte ich dann selbst zu lesen. Seither bin ich regelrecht süchtig nach Büchern! Am liebsten mag ich spannende Krimis und wundervolle Fantasie-Geschichten.