Stinksauer ist Musiklegende Phil Collins auf Donald Trump! Der US-Präsident setzt den Hit „In the Air Tonight“ im Wahlkampf ein, was ihm die Pop-Ikone verbieten will. Collins‘ Anwälte hätten Trumps Wahlkampfteam eine entsprechende Unterlassungserklärung übermittelt. Wegen der Coronavirus-Übertragung sei es zudem „höchst unsensibel“, dieses Lied zu verwenden.