Der Markteintritt in Österreich erfolgt in Partnerschaft mit krone.at, der Nummer eins der Online-Tageszeitungen in Österreich*. krone.at zeichnet insbesondere für die Vermarktung und den Reichweiten-Aufbau des TV-Streaming-Dienstes gegenüber den Endkunden verantwortlich, während Zattoo in erster Linie den Betrieb und die laufende Weiterentwicklung der TV-Streaming-Plattform sicherstellt. So bringen krone.at und Zattoo ihre jeweilige Kernkompetenz in die Partnerschaft ein und bilden ein schlagkräftiges Team zur Einführung des neuen TV-Streaming-Angebotes in Österreich. Damit wollen krone.at und Zattoo eine Alternative zu traditionellen TV-Empfangswegen, wie insbesondere Satelliten- und Kabel-TV, etablieren.