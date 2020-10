„Ausgesprochen fair“

Was nach einer wahren Härteschlacht klingt, aber keine war: „Das Spiel war ausgesprochen fair. Ich kann mich an kein einziges böses Foul erinnern. Die Ausschlüsse gab’s ausschließlich wegen Undiszipliniertheiten“, weiß Kirchbergs Coach Thomas Leonhartsberger. Nachsatz: „Eine Partie mit so vielen Ausschlüssen hab´ich noch nie erlebt.“