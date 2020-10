Zweit- oder Nebenwohnsitzer sind den Wächtern der Gemeindekassen seit jeher ein Dorn im Auge. Während die „Freizeit-Bürger“ über Kanalabgaben, Müll- und Wassergebühren natürlich zum Erhalt des Systems beitragen, bleiben aber die Ertragsanteile des Bundes für Hauptwohnsitzer in weiter Ferne. In anderen Bundesländern behilft man sich mittlerweile mit Tourismusabgaben oder wie Kärnten mit echten Zweitwohnsitzergebühren. Auch Gemeinden, in Niederösterreich – etwa Drosendorf-Zissersdorf im Bezirk Horn – prüfen nun diese Möglichkeit.