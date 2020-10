Nehammer sprach mit seiner italienischen Amtskollegin auch über die neue Plattform gegen illegale Migration (Joint Operational Platform). Dabei soll auch die Europäische Kommission einbezogen werden. „Ziel ist es, unsere Kräfte und unser Wissen in den Bereichen Grenzschutz, Rückführung, Kampf gegen Schlepperkriminalität und effiziente Asylverfahren zu bündeln, uns besser abzustimmen und enger zusammenzuarbeiten. Die ,Koordinierungsplattform‘ wird ihren Sitz in Wien haben, es ist aber keine neue EU-Agentur“, sagte Nehammer. Die Grundlage dafür sei bei einem Ministertreffen im Juli in Wien gelegt worden. Italien sei an Austausch von Informationen interessiert, erklärte er gegenüber der APA.