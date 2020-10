Die aktuellen Präventionskonzepte an Österreichs Schulen würden wegen der hohen Covid-19-Infektionszahlen nicht mehr ausreichen, um die Lehrer ausreichend zu schützen, warnen die Unabhängigen Lehrergewerkschafter (ÖLI-UG). In einem Brief an Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) sowie Landeshauptleute und Bildungsverantwortlichen fordern sie unter anderem sowohl beim positiven Test eines Schülers als auch während der Abklärung von Verdachtsfällen eine Quarantäne für die ganze Klasse.