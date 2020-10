Die burgenländische Geschichte der letzten hundert Jahre kann man sich nun dank Gunter Drexler von der Buchhandlung Desch-Drexler und Gert Polster vom burgenländischen Landesarchiv auch an die Wand hängen. Die beiden suchten wochenlang historisch wertvolle Bilder zusammen, die die ereignisreiche Geschichte des Landes widerspiegeln. Entstanden ist so eine beeindruckende Sammlung in Form eines Kalender. Neben Aufnahmen vom Fall des Eisernen Vorhangs oder der Ungarnkrise sind etwa auch Auswandererfamilien abgebildet.