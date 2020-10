Während der Fahrt auf die Koralpe erinnere ich mich an die lustigen Schleppliftgeschichten mit meiner Cousine. Dann begebe ich mich auf die Suche nach dem sagenumwobenen Marmorsteinbruch Spitzelofen. Er versteckt sich in einem Wald bei St. Georgen. Wer dorthin will, muss über einen steilen Abstieg - und wird dann mit einem tollen Ausblick belohnt.