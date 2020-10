„Ich wurde in den letzten 50 Jahren oft gefragt, ob es so etwas wie das Geheimnis meines Erfolges gibt. Und ganz ehrlich: Ja. Aber das ist ganz simpel: Ich habe das große Glück, aufrichtig zu lieben, was ich tue. Und ich habe mein ganzes Leben hart gearbeitet, war professionell und habe immer meinem Instinkt vertraut. In den 80er Jahren habe ich mich in die Mode verliebt, und in den 90er Jahren habe ich gelernt, was Mode wirklich ist. Ich selbst und die anderen Supermodels, wir lebten und atmeten die Mode. Die Branche war extrem schnelllebig und anspruchsvoll, und ich bin wirklich stolz darauf, dass wir trotzdem in der Lage waren, immer die Kontrolle über unsere Karrieren zu behalten,“ sagt Claudia Schiffer in ihrer Dankesrede.