Rasche Verhandlungen

Auch in Sachen Transparenz wollen die NEOS einige Schritte vorankommen. „Wir wollen einen gläsernen Staat, keine gläsernen Bürger“, so Wiederkehr. Auch wenn die SPÖ bei der Wahl rund sechsmal so viele Stimmen hatte, wolle man als Juniorpartner auch die eigenen Themen „mit voller Leidenschaft“ voranbringen. Die Verhandlungen an sich sollen möglichst rasch vonstattengehen, um die erste sozial-liberale Koalition in Österreich auf Schiene zu bringen.