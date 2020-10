Corona-Krise befeuert Zulauf zu digitalem Banking

Der durchschnittliche monatliche Sparbetrag liegt in Oberösterreich aktuell bei 268 €, jeder Zweite spart auf größere Anschaffungen wie ein Haus, eine Wohnung oder ein Auto - das stellte sich bei einer der Erste Bank und Sparkassen in Auftrag gegebenen Studie von IMAS International heraus. 37% der Befragten gaben an, weniger Geld auszugeben als vor der Corona-Krise. Das digitale Banking legte an Beliebtheit in den letzten Monaten enorm zu, der Besuch von Filialen ist rückläufig. „Es ist spürbar, dass die Kundenbedürfnisse einen Wandel erleben“, sagt Stefanie Christina Huber, Vorstandsvorsitzende der Sparkasse OÖ.