Paszek, aktuell die Nummer 1151 der Damen-Weltrangsliste setzte sich im entscheidenden Duell um den Einzug in den Hauptbewerb gegen die 17-jährige, die in der Qualifikation an Nummer eins gesetzte, Griechin Sapfo Seakellaridi mit 7:5 und 6:4 durch.