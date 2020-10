In der großen ORF-Show „9 Plätze - 9 Schätze“ werden jedes Jahr am Nationalfeiertag neun einzigartige, teils verborgene Plätze aus den neun Bundesländern präsentiert und im Anschluss daran der schönste Platz Österreichs gekürt. Mit dem Grünen See bei Tragöß gewann die Steiermark schon einmal die österreichweite Suche, und dieser Erfolg gelang nun auch der Strutz-Mühle.