Die Vorfreude auf ihren ersten Nachwuchs mit Ehemann Sebastian Bear-McClard ist jedenfalls groß, wie Ratajkowski in dem Interview mit der Modezeitschrift verriet. Gerade deshalb wollen sie nicht wissen, ob es ein Bub oder ein Mädchen wird, erklärte die Model-Beauty weiter. „Wichtiger als die Genitalien unseres Kindes ist für uns die Frage, was für ein Mensch in meinem Bauch heranwächst. Wer diese Person sein wird“, so Ratajkowski.