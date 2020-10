An den Börsen wird dieser Endspurt mit Argusaugen beobachtet. Schon jetzt sind die Märkte sehr turbulent, weil Trump laut aktuellen Prognosen nur noch Außenseiterchancen besitzen soll, obwohl er im Finale Zigtausende Kilometer (und Dutzende Auftritte) mehr als Biden abspult. De facto entscheidet sich in sechs Tagen, wohin die Reise an den Börsen geht: in den Krisenmodus, von dem hauptsächlich Gold profitiert, oder doch wieder kerzengerade nach oben.