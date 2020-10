Die Salzburger waren in der ersten Runde nicht über ein 2:2 daheim gegen Lok Moskau hinausgekommen. Verlorene Punkte will man zurückholen. „Wir fliegen nach Madrid für ein Ergebnis“, sagte Marsch. „Es ist sicher, dass wir schlau sein müssen und aggressiv.“ Vor dem Abflug Montagmittag schob der US-Amerikaner noch eine kurze Taktikeinheit ein. „Der Matchplan ist aber nicht so besonders. Ich glaube, die Jungs verstehen diesen Gegner.“