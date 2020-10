Der Ukrainer ist ein Leichtgewicht, er ist lediglich 68 Kilogramm schwer. Und er lebt unweit von Österreich, in Prostejov, in Tschechien. In der Qualifikation des Wiener Turniers bezwang er am Samstag den Franzosen Pierre-Hugues Herbert mit 1:6, 6:4, 6:3 und verlor dann am Sonntag gegen den Rodionov-Bezwinger von Paris, Norbert Gombos, in drei Sätzen, denkbar knapp mit 7:5, 4:6, 4:6.