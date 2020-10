Nach einem Sommer mit so vielen Menschen in den Bergen wie noch nie, denkt Rudi aber nicht ans Pausieren: „Keine Zeit! Ich muss Holz machen. Denn im Winter benötige ich Heizmaterial für mindestens zwei Monate vorrätig, falls es viel schneit.“ Rudi erwartet sich für heuer einen gewaltigen Winter: „Vorausgesetzt, wir dürfen trotz Corona arbeiten, aber Après Ski-Partys oder so gibt es bei mir ohnehin nicht.“ Desinfektion und Abstandsregeln werden natürlich auch bei Rudi eingehalten.