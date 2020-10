In Wien wurden am Dienstag 456 neue Fälle gemeldet, 28.130 positive Testungen sind somit insgesamt bestätigt. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt in der Bundeshauptstadt 319. Vier Frauen (95, 85, 66, 54) und ein Mann (87) sind seit Montag verstorben. 20.628 Personen sind genesen. Am Montag wurden in Wien 5388 Corona-Tests vorgenommen.