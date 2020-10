Die Bevölkerung von Igls staunte am Sonntag nicht schlecht, als sie ein Flugblatt in ihren Postkästen vorfand. „Los von Innsbruck?“ ist darauf in großen Lettern zu lesen. Im Detail heißt es: „Igls braucht in Zukunft mehr eigenständige direkte Mitsprache bei ortsrelevanten Themen. Wir wollen uns mit wissenschaftlicher Unterstützung selbst damit beschäftigen, wie echte Bürgerbeteiligung aussehen kann. Hier gibt es viele Möglichkeiten und gut funktionierende beispielhafte Modelle.“ Die Lösung könne aber lediglich „etwas Besseres als das Bisherige“ sein, heißt es weiter.