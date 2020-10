Ergebnisse weltweit recht unterschiedlich

Inwieweit die Luftverschmutzung die Sterblichkeit bei einer Covid-19-Erkrankung beeinflusst, wurde aus epidemiologischen Daten in den USA und in China abgeleitet. Weltweit waren die Ergebnisse sehr unterschiedlich. In Ostasien beträgt der Anteil demnach rund 27 Prozent, in Europa im Schnitt 19 Prozent und in Nordamerika 17 Prozent. Relativ hohe Anteile treten in Teilen Ostasiens (35 Prozent) und, wie in Mitteleuropa, mit rund 25 Prozent in den östlichen USA auf.