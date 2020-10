Ischgl: Sicherheit statt Après-Ski

Der Tiroler Skiort Ischgl - im Frühjahr als Corona-Hotspot weltweit in den Schlagzeilen - will sich heuer als sichere Destination statt Party-Hotspot präsentieren. Neben einem Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen sind Kameras (zur Überwachung der Sicherheitsabstände) und eine eigene Registrierungs-App geplant. Neue Technologien also, die das Sicherheitskonzept in einer hoffentlich erfolgreichen Wintersaison umsetzen sollen. Eine für das gesamte Paznaun entwickelte App soll die Registrierung in Restaurants erleichtern.