Von Strecke abgekommen

Folgend dürfte er am „Holzofenberg“ in der Bergauffahrt rechts von der Strecke abgekommen und gestürzt sein. Ein nachfolgender Veranstaltungsteilnehmer fand den 28-Jährigen gegen 15.30 Uhr leblos neben der Strecke und setzte die Rettungskette in Gang. Trotz Einsatz des Notarztteams des Rettungshubschraubers Christophorus 3 konnte vom Notarzt nur noch der Tod festgestellt werden. Der Verstorbene wurde von der Bergrettung Reichenau an der Rax aus dem alpinen Gelände geborgen.