Reges Interesse in Nassereith und Tarrenz

Man gibt also beim Leitungsbau auch außerhalb der Inntalfurche Gas, zu den derzeit 173 Abnehmergemeinden in Tirol soll eine erkleckliche Zahl dazukommen. Und das Interesse ist beachtlich, wie beispielsweise der Nassereither Bürgermeister Herbert Kröll weiß: „Es gibt in unserem Dorf rund 60 Interessenten. Auch die Gemeinde wird sukzessive alle sieben Gebäude anschließen.“ Tollinger weiß es ganz genau: „Insgesamt 27 Vertragspartner in Nassereith und 42 in Tarrenz.“