„Das ist ein Überfall! Ich will 10.000 Euro! Geld her, sonst gibt’s Ärger!“ Das bekam am Sonntag kurz vor 11 Uhr ein Mitarbeiter an der Kassa einer Tankstelle in Gols zu hören. Sein Gegenüber trug einen Mundnasenschutz und eine Sonnenbrille, der Wintermantel war ins Gesicht gezogen. Noch war nicht zu erkennen, dass es sich um eine Frau handelte. „Schleich dich! Sofort raus“, erwiderte ihr der Angestellte. „Geh, sonst ruf ich die Polizei“, setzte der Mann nach, während er unbemerkt die Exekutive schon verständigt hatte. Die Täterin ließ nicht locker. „Das ist kein Spaß! Gib mir 10.000 Euro, oder ich stech dich ab“, rief die Frau und griff in ihre Tasche. Sie holte ein Küchenmesser hervor, stürmte hinter das Kassapult. Der Angestellte reagierte blitzschnell. Geschickt konnte er der Angreiferin die Beine wegziehen, die Täterin fiel zu Boden. Als sie aufstand, war die Polizei bereits am Tatort. Auch auf die Beamten ging die Frau mit dem Messer los. Pfefferspray wurde eingesetzt. Kurz darauf waren ein First Responder und die Rettung vor Ort.