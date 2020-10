„Clever zu Ende gespielt“

Am Feld wurde dann Slapstick aufgetischt! Ein Eigentor (14., Strauss passte den Ball am Goalie vorbei) brachte den GAK in Front. Mit einer „Kerze“ über Tormann Nicht hinweg glich Schubert (51., 10. Saisontor) aus. Und nach einem Gestocher traf Harrer (54.) für die Grazer zum 2:1. Für die Entscheidung sorgte Mihajlovic (89.) nach einem Konter. „Hut ab, wir haben es clever zu Ende gespielt!“, lobte Harrer seine Mannschaft, die derzeit hinter Liefering sogar am Aufstiegsplatz steht.