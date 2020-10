Der türkische Journalist Ender Imrek muss sich diese Woche bereits vor einem Gericht verantworten, weil er die Krokodilleder-Handtasche der türkischen First Lady in einem Zeitungsartikel thematisiert hatte. Der Staatsanwalt wirft Imrek vor, Emine Erdogan beleidigt zu haben. Trotz der Versuche aus Ankara, den Mantel des Schweigens über dieses für Erdogan so unangenehme Thema zu breiten, wird im Netz heftig über die Luxus-Gewohnheiten der Präsidenten-Gattin diskutiert.