Zlatan Ibrahimovic hat in der Serie A seine beeindruckende Form am Montagabend fortgesetzt. Beim 3:3-Remis zwischen Milan und der AS Roma erzielte der 39-Jährige zwei Treffer für die Hausherren aus Mailand und hat damit bei jedem seiner bisher drei Einsätze je zweimal getroffen. Aber: Mit einer unbeabsichtigten Kung-Fu-Vorlage ermöglichte der schwedische Superstar den 3:3-Ausgleichstreffer von Kumbulla - zu sehen oben im Video!