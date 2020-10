Am Samstag verkündete der Pressedienst von Brunei die traurige Nachricht: „Der Sohn von Sultan Hassanla Bolkiah, 74, starb am 24. Oktober gegen 10.08 Uhr“. Prinz Abdul Azim soll vor seinem Tod an einer schweren Krankheit gelitten und sich bereits seit einiger Zeit im Krankenhaus befunden haben. Die Todesursache wurde nicht bekannt gegeben.