Schützenhöfer sagte in einem Interview: „Ich will ja nicht in Schlafzimmer hineinschauen, aber wenn bei Privatpartys in einem Keller oder in einer Gartenhütte Exzesse gefeiert werden, muss man das auflösen können.“ Der Landeshauptmann konkretisierte gegenüber dem „Kurier“ seine Aussage, dass die privaten Kontrollen „für bestimmte Fälle, für bestimmte Zeiten“ möglich sein sollten. Er sei für Einschränkungen dort, wo sie erklärbar seien.