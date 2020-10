Ihr erster bester Freund war ein Meerschweinchen: „Und die erste Liebe vergisst man wohl nie“, schwärmt Birgit Bravo (44), die gerne mit Pippi Langstrumpf verglichen wird: „Ich mach’ mir die Welt, wie sie mir gefällt“, lacht sie. Und das spiegelt sich in ihrem Leben wider: Die 44-Jährige kaufte mit ihrem Ex-Mann ein Landhaus in Zipf, das sie in der Schwangerschaft zu ihrer Tochter Gloria (12) in schwedenrot anstrich. „Das wollte ich schon immer“, erzählt sie.