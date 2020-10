Sie werden nach einer Untersuchung von FBI, der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde, der New Yorker Polizei und anderen Behörden beschuldigt, „Mitglieder eines internationalen Schmugglerrings zu sein, der ein Netzwerk von Betreibern hier und in Russland benutzte, um die US-Exportgesetze und -bestimmungen zu umgehen“, so US-Staatsanwalt Seth DuCharme in einer Erklärung des Justizministeriums.