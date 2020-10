„Dann brach alles zusammen“

Konrad erinnert sich unglaublich detailgetreu an seine Karrierestationen. Penibel spult er etwa die legendäre Europacup-Saison 1993/94 ab. „Dem Otto Konrad sollten sie keinen Elfmeter schießen lassen, der trifft ja das Tor auch nicht, wenn es leer ist“, erinnert er sich an den Live-Kommentar auf RTL, als das Elferschießen im UEFA-Cup-Viertelfinale zwischen Eintracht Frankfurt und der Salzburger Austria in die Verlängerung ging: „Ich hatte den Ball Gaudi-halber hingelegt und versucht, ihn ins Kreuzeck zu schlenzen. Der Ball ist weit drüber gegangen.“ Aber dann hielt er einen und verwandelte den entscheidenden Elfer. „Und dann war‘s aus, dann brach alles zusammen, ich war emotional überwältigt.“