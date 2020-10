Dramatische Momente in einem Asphaltwerk in Petzenkirchen: Am Sonntag überhitzte die Heiztrommel der Anlage. „Plötzlich schoss eine Stichflamme aus den Maschinen hervor“, berichten Zeugen. Arbeiter leiteten sofort erste Löschmaßnahmen ein und setzten gleichzeitig einen Notruf an die Feuerwehr ab.