Drogen, Fahrerflucht und Co.

Und so geht es etwa um das Strafen eines jungen Pkw-Lenkers, der unter Drogeneinfluss am Steuer saß, die Aufklärung eines Ladendiebstahls oder die Suche nach einem Fahrerflüchtigen: All diese Ermittlungen in Baden haben eine Gemeinsamkeit - sie wurden von einem Kamerateam begleitet und sind gleich in der ersten Folge der ATV-Serie „Stadtpolizei Baden“ am 7. November um 20.15 Uhr zu sehen.