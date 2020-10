Sport hat schon Tradition am Nationalfeiertag. Aus diesem Anlass wurde am Montag der Dr. Karl Schnabl-Fitnessweg auf den Pyramidenkogel-Turm offiziell eröffnet. Auf allen 16 Ebenen können Fitness-Übungen absolviert werden mittels Anleitungen in vier Sprachen. LH Peter Kaiser, Karl Schnabl und Bürgermeister Karl Dovjak machten sofort mit.