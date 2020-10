Heikle Ausgangslage

Die Lage für Salzburg vor der Partie im zuseherlosen Wanda Metropolitano ist nach dem Start-2:2 gegen Lok gut und schlecht zugleich: gut, weil Atlético den Auftakt per 0:4 in München völlig versemmelt hat, Druck verspürt, in keinem Fall verlieren will. Schlecht, weil die Marsch-Crew wohl nur mit einem Bonuspunkt aus den nächsten drei Matches gelassen zum vermeintlichen „Finale um Rang drei“ am 1. Dezember nach Moskau anreisen würde.