Nach Lasso in die Luft

Schon heute geht Kühbauer aber wieder in die Luft. Um 8 Uhr startet Rapids Charter nach Molde. Einen Tag früher als in der Europa League üblich. Aber notwendig. Weil von Kapitän Dejan Ljubicic und Co. gleich nach der Landung die von der UEFA vorgeschriebenen Abstriche genommen, die PCR-Tests dann aber nach Oslo ins Labor geschickt werden müssen.