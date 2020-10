Das Quintett war an der Lavant in Wolfsberg unterwegs. Da sahen die Jugendlichen am Flussufer einen schwer Betrunkenen liegen, der an seinem Erbrochenen zu ersticken drohte. Sie haben keine Sekunde gezögert, leisteten dem völlig Orientierungslosen Erste Hilfe, alarmierten die Rettung und blieben bei dem Opfer, bis Rotes Kreuz und Polizei eingetroffen waren.