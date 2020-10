Über Annenpassage, eine Einkaufspassage am Grazer Hauptbahnhof, gelangten unbekannte Täter in das Stiegenhaus der Bezirkshauptmannschaft. Durch Aufbrechen einer Tür gelangten der oder die Täter in die Büros und ließen mehrere Laptops sowie einen Rucksack mitgehen. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.