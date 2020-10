Der Mordauftrag, der passenderweise in einem Lokal mit dem Namen „Cosa Nostra“ in Attnang erteilt worden sein soll, hat eine lange Vorgeschichte: Die Familienmitglieder aus Nordmazedonien, die zum Teil bereits österreichische Staatsbürger sind, arbeiten im Pflasterergewerbe, sind seit Jahren Konkurrenten. Der Streit kostete am 9. Februar 2019 einen 29-jährigen Familienvater bei einer Massenschlägerei mit mehreren Verletzten in einer Shisha-Bar in Regau das Leben. Es gab sogar Videos der Tat.