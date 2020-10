Der Mann ärgerte sich, weil sein 80-jähriger Nachbar am Feiertag den Rasen mähte. Daraufhin stürmte er zu ihm und es kam zu einer Auseinandersetzung. Im Zuge des Streits stieß der 45-Jährige den Pensionisten, der eine Gehhilfe bei sich hatte, um. Dabei wurde er verletzt und blieb am Boden liegen. Der 80-Jährige wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht. Der Grad der Verletzung ist derzeit noch nicht bekannt.