„10.000 Tests für unsere Schulen, das würde bei der derzeitigen Situation gerade mal eine Woche ausreichen“, kritisiert SPÖ-Bildungssprecherin Stefanie Mösl. Die Schnelltests kommen in rund drei Wochen an. „Bis dahin können wieder Schulen dicht gemacht werden.“ Die SPÖ kritisiert nicht zum ersten Mal das Vorgehen von Landesrätin Hutter. In einem offenen Brief forderte SPÖ-Klubvorsitzender Michael Wanner Hutter dazu auf, beim Umgang mit Corona an Schulen endlich aktiv zu werden.