Ein hohes Minus von stolzen sechs Millionen Euro stürzte Bad Eisenkappel, wie mehrfach berichtet, vor einem Jahr beinahe in die Pleite. Auslöser dafür waren die Sturmkatastrophen. In der Folge wurden Anträge auf Finanzierungshilfen krankheitsbedingt nicht bearbeitet. „Wir sind längst wieder in der Spur“, versichert der Bürgermeister.